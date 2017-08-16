Запасливый механизатор наворовал 1,5-литровыми бутылками 2 тонны соляры

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили у механизатора одного их сельскохозяйственных предприятий Лидского района две тонны дизельного топлива, которое мужчина похитил на работе, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.



© Sputnik Константин Чалабов Аграрии ускорились: из колхоза под Быховом пытались украсть 20 т зерна

Ворованное топливо нашли в ходе проведения оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в период уборочной капании.

"У местного жителя 1985 года рождения изъято около двух с половиной тонн солярки, украденной у одной из местных сельхозорганизаций", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что дизтопливо молодой человек хранил в хозпостройках на своем дворе.

По версии милиции, механизатор на протяжении длительного времени воровал солярку и использовал для заправки собственных автомобиля и трактора.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов по факту проводится проверка.