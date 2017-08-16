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Запасливый механизатор наворовал 1,5-литровыми бутылками 2 тонны соляры
17.08.2017 13:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Сотрудники милиции обнаружили у механизатора одного их сельскохозяйственных предприятий Лидского района две тонны дизельного топлива, которое мужчина похитил на работе, сообщили Sputnik в четверг в УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik Константин Чалабов
Ворованное топливо нашли в ходе проведения оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в период уборочной капании.
"У местного жителя 1985 года рождения изъято около двух с половиной тонн солярки, украденной у одной из местных сельхозорганизаций", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что дизтопливо молодой человек хранил в хозпостройках на своем дворе.
По версии милиции, механизатор на протяжении длительного времени воровал солярку и использовал для заправки собственных автомобиля и трактора.
В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов по факту проводится проверка.
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Механизатор на протяжении длительного времени воровал солярку и использовал для заправки собственных автомобиля и трактора.
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