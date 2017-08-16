Следователи озвучили подробности смертельного ДТП в Минске

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Водитель и пассажиры такси, которое попало утром в четверг в смертельное ДТП в Минске, по предварительным данным не были пристегнуты, сообщил телеканал "Беларусь-1" со ссылкой на представителя Следственного комитета Беларуси.

Авария произошла в районе семи утра. На пересечении МКАД с улицей Мирошниченко столкнулись такси "Рено Логан" и рейсовый автобус. По информации ГАИ, легковое авто въезжало в город, а общественный транспорт поворачивал налево на диспетчерскую станцию "Зеленый Луг — 6".

В такси находились четыре человека. В итоге двое пассажиров погибли, еще один в больнице. В реанимации находится и водитель такси. Водитель автобуса, 51-летний шофер, и единственный, кто был в момент аварии в общественном транспорте, не пострадали.

"Предварительные данные говорят о том, что водитель такси и пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности", — заявил в эфире ТВ начальник следственного управления УСК по Минску Александр Агафонов.

Он также рассказал, что следователи проводят осмотр место происшествия, фиксируют результаты, совершают все необходимые следственные действия для установления обстоятельств происшествия.

По факту смертельной аварии в столице возбуждено уголовное дело.