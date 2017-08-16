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Балкон жилого дома обрушился в Лиде
17.08.2017 14:38 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Бетонное ограждение балкона жилого пятиэтажного дома обрушилось в Лиде, сообщил в четверг телеканал "
Балкон обрушился в Гродно накануне Нового года
Инцидент произошел днем в четверг в 5-этажном доме жилого массива на улице Варшавской.
Как сообщает телеканал, внезапно обрушилось бетонное ограждение балкона квартиры, расположенной на пятом этаже. Обломки упали во двор дома на газон.
В результате происшествия никто из местных жителей в результате инцидента не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты коммунальных служб.
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В настоящее время на месте происшествия работают специалисты коммунальных служб.
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