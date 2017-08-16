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В Лиде обрушилось ограждение лоджии квартиры на 5 этаже
В Лиде обрушилось ограждение лоджии одной из квартир, расположенной в 5-этажном жилом доме. Об инциденте сообщает
ЧП случилось в жилом доме, расположенном по ул. Варшавскоий. Как сообщает телеканал, к счастью, никто не пострадал — ограждение упало на газон.
На месте происшествия работают специалисты.
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Об инциденте сообщает телеканал "Лида-ТВ".
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