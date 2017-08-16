В Лиде обрушилось ограждение лоджии квартиры на 5 этаже

В Лиде обрушилось ограждение лоджии одной из квартир, расположенной в 5-этажном жилом доме. Об инциденте сообщает телеканал «Лида-ТВ» .



Фото: ТВ Лида

ЧП случилось в жилом доме, расположенном по ул. Варшавскоий. Как сообщает телеканал, к счастью, никто не пострадал — ограждение упало на газон.









На месте происшествия работают специалисты.