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В Лиде обрушилось ограждение лоджии квартиры на 5 этаже

17.08.2017 15:19 — ЧП | Tut.by  
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В Лиде обрушилось ограждение лоджии одной из квартир, расположенной в 5-этажном жилом доме. Об инциденте сообщает телеканал «Лида-ТВ».


Фото: ТВ Лида

ЧП случилось в жилом доме, расположенном по ул. Варшавскоий. Как сообщает телеканал, к счастью, никто не пострадал — ограждение упало на газон.



На месте происшествия работают специалисты.

 
 
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Об инциденте сообщает телеканал "Лида-ТВ".

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