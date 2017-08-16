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Ночной пожар в Витебске: спасатели эвакуировали из 9-этажки 25 человек
17.08.2017 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Сотрудники МЧС эвакуировали из жилого дома в Витебске во время пожара 25 человек, сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном УМЧС.
© Sputnik Евгений Епанчинцев
Возгорание произошло около 03:20 в двухкомнатной квартире, находящейся на первом этаже 9-этажного дома на улице Волгоградской.
"Звеньями газодымозащитной службы из квартир на верхних этажах эвакуировано 25 человек, из них шесть детей", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что в квартире, в которой никто не проживал с 1 августа, огнем повреждены отделка и имущество.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возникновения пожара, в качестве версии рассматривается короткое замыкание электропроводки.
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В качестве версии возгорания пожарные рассматривают короткое замыкание электропроводки.
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