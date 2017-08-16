Сам себе СТО: житель Новогрудка, ремонтируя машину, сжег авто и гараж

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Гараж и машина сгорели в Новогрудке в результате неосторожного обращения с электроинструментом местного жителя, ремонтировавшего автомобиль, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Информация о возгорании спасателям поступила накануне утром от 14-летней девочки, которая рассказала, что в гараже на улице Лермонтова горим машина ее отца.

"Выяснилось, что мужчина ремонтировал автомобиль, с помощью электроинструмента резал металлические конструкции. Он не придал внимания тому, куда летят искры. Затем решил отдохнуть и вышел из гаража, а спустя некоторое время заметил клубы дыма из окон и дверей", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, сначала он сам пытался потушить огонь, а когда это не удалось, попросил дочь вызвать пожарных. На ликвидацию возгорания оперативно прибывшим на место ЧП пожарным понадобилось всего 15 минут.

В управлении рассказали, что огнем был полностью уничтожен автомобиль

Огонь уничтожил легковой автомобиль Renault Megane и повредил конструкции гаража.