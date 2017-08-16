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На Мадейре погибла жена белорусского банкира
17.08.2017 16:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели гражданки Беларуси в Португалии, консульская служба занимается данным вопросом.
"В Португалии погибла гражданка Республики Беларусь. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры", — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МИД РБ.
В МИД не уточнили, при каких обстоятельствах погибла женщина. Вместе с тем несколько независимых источников сообщили Sputnik, что на Мадейре (Португалия) во время занятий дайвингом погибла гражданка Марина Бабарико — супруга председателя правления ОАО "Белгазпромбанк".
По словам собеседников Sputnik, женщина погибла во время очередного погружения на глубину.
Банкир Виктор Бабарико — известный человек не только в банковской сфере: он также инициатор ярких арт-проектов, учредитель благотворительного фонда помощи детям "Шанс". Семья Бабарико также известна тем, что многие годы активно занимается дайвингом.
Информационное агентство Sputnik выражает соболезнование родным и близким Марины Бабарико в связи с произошедшей трагедией.
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Португальский регион второй раз на текущей неделе становится источником трагических новостей, во вторник на Мадейре из-за падения дерева погибли 13 человек.
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