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На Мадейре погибла жена белорусского банкира

17.08.2017 16:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел подтвердило факт гибели гражданки Беларуси в Португалии, консульская служба занимается данным вопросом.

На Мадейре погибла жена белорусского банкира
© REUTERS
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"В Португалии погибла гражданка Республики Беларусь. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры", — сообщили Sputnik в четверг в пресс-службе МИД РБ.

В МИД не уточнили, при каких обстоятельствах погибла женщина. Вместе с тем несколько независимых источников сообщили Sputnik, что на Мадейре (Португалия) во время занятий дайвингом погибла гражданка Марина Бабарико — супруга председателя правления ОАО "Белгазпромбанк".

По словам собеседников Sputnik, женщина погибла во время очередного погружения на глубину.

Банкир Виктор Бабарико — известный человек не только в банковской сфере: он также инициатор ярких арт-проектов, учредитель благотворительного фонда помощи детям "Шанс". Семья Бабарико также известна тем, что многие годы активно занимается дайвингом.

Информационное агентство Sputnik выражает соболезнование родным и близким Марины Бабарико в связи с произошедшей трагедией.

 
Теги: Минск
 
 
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Португальский регион второй раз на текущей неделе становится источником трагических новостей, во вторник на Мадейре из-за падения дерева погибли 13 человек.

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