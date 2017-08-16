В Португалии погибла жена белорусского банкира

На Мадейре погибла гражданка Беларуси. Об этом 17 августа TUT.BY сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел нашей страны.



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«В Португалии погибла гражданка Республики Беларусь. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности происшествия в МИД не сообщили, там также не назвали личность погибшей.

По данным TUT.BY, погибшей является жена председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Марина Бабарико. Несчастный случай произошел 15 августа.