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В Португалии погибла жена белорусского банкира

17.08.2017 17:23 — ЧП | Tut.by  
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На Мадейре погибла гражданка Беларуси. Об этом 17 августа TUT.BY сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел нашей страны.


Фото взято из социальных сетей

«В Португалии погибла гражданка Республики Беларусь. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности происшествия в МИД не сообщили, там также не назвали личность погибшей.

По данным TUT.BY, погибшей является жена председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Марина Бабарико. Несчастный случай произошел 15 августа.

 
 
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По данным TUT.BY, погибшей является жена председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Марина Бабарико. Несчастный случай произошел 15 августа.

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