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В Португалии погибла жена белорусского банкира
На Мадейре погибла гражданка Беларуси. Об этом 17 августа TUT.BY сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел нашей страны.
«В Португалии погибла гражданка Республики Беларусь. Посольство Беларуси в Испании осуществляет необходимые консульские процедуры», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Подробности происшествия в МИД не сообщили, там также не назвали личность погибшей.
По данным TUT.BY, погибшей является жена председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Марина Бабарико. Несчастный случай произошел 15 августа.
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По данным TUT.BY, погибшей является жена председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Марина Бабарико. Несчастный случай произошел 15 августа.
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Архив (ЧП)
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