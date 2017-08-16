Посольство в Испании уточняет, пострадали ли в Барселоне белорусы

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Белорусское посольство в Испании в настоящее время выясняет, есть ли среди пострадавших в результате теракта в центре Барселоны белорусские граждане, сообщили Sputnik в четверг в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Белый микроавтобус совершил наезд на людей в центре Барселоны — популярной у туристов пешеходной улице Рамбла. Сейчас этот район города оцеплен полицией, закрыты все станции метро. Власти Барселоны настоятельно советуют гражданам не приближаться к месту инцидента.

"Посольство Беларуси в Испании уточняет, есть ли среди погибших и пострадавших в Барселоне граждане Беларуси", — сказали в МИД.

Полиция Испании уже подтвердила, что произошедшее в Барселоне является терактом. По данным правоохранителей, в результате один человек погиб и 20 получили ранения.

Ранее стало известно, что водитель микроавтобуса с места ЧП скрылся, в настоящее время ведутся его поиски.