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Животных из зоопарка в Венесуэле украли, чтобы съесть

17.08.2017 23:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Животные были украдены из зоопарка в Венесуэле ради еды, ведется расследование инцидента, сообщают СМИ.

Животных из зоопарка в Венесуэле украли, чтобы съесть
© REUTERS Andres Martinez Casares
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Два ошейниковых пекари были похищены из зоопарка города Маракайбо на северо-западе страны в минувшие выходные.

"Мы полагаем, что их взяли, чтобы съесть", — заявил представитель местной полиции Луис Моралес.

Однако в зоопарке не согласны с данной версией. По словам управляющего зверинца Леонардо Нуньеса, животных могли похитить наркоторговцы. Он напомнил, что за последние несколько недель были украдены десять обитателей зоопарка, в том числе буйвол.

"Они забирают все! Животных не крали, чтобы съесть", — заявил Нуньес.

Зачем драгдилерам могли понадобиться звери, он не уточнил.

Экономика Венесуэлы серьезно пострадала в результате снижения цен на нефть три года назад. Из-за сильной зависимости бюджета от экспортной выручки и проблем с производством внутри страны, в Боливарианской Республике начался голод и дефицит товаров первой необходимости. Регулярно проходят голодные бунты. В 2016 году государство было вынуждено временно открыть границу с соседней Колумбией, чтобы жители страны могли закупиться товарами в сопредельной стране.

 
Теги: Минск
 
 
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Это не первый случай похищения животных из зоопарка, ранее были украдены еще десять зверей, среди которых был буйвол.

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