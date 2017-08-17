Животных из зоопарка в Венесуэле украли, чтобы съесть

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Животные были украдены из зоопарка в Венесуэле ради еды, ведется расследование инцидента, сообщают СМИ.



© REUTERS Andres Martinez Casares МИД Беларуси: венесуэльцы сами могут справиться со своими трудностями

Два ошейниковых пекари были похищены из зоопарка города Маракайбо на северо-западе страны в минувшие выходные.

"Мы полагаем, что их взяли, чтобы съесть", — заявил представитель местной полиции Луис Моралес.

Однако в зоопарке не согласны с данной версией. По словам управляющего зверинца Леонардо Нуньеса, животных могли похитить наркоторговцы. Он напомнил, что за последние несколько недель были украдены десять обитателей зоопарка, в том числе буйвол.

"Они забирают все! Животных не крали, чтобы съесть", — заявил Нуньес.

Зачем драгдилерам могли понадобиться звери, он не уточнил.

Экономика Венесуэлы серьезно пострадала в результате снижения цен на нефть три года назад. Из-за сильной зависимости бюджета от экспортной выручки и проблем с производством внутри страны, в Боливарианской Республике начался голод и дефицит товаров первой необходимости. Регулярно проходят голодные бунты. В 2016 году государство было вынуждено временно открыть границу с соседней Колумбией, чтобы жители страны могли закупиться товарами в сопредельной стране.