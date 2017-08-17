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Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне убит

17.08.2017 22:19 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне, в результате которого погибли более десяти человек, был ликвидирован в ходе перестрелки, сообщают СМИ.

Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне убит
© REUTERS STRINGER
Белорусам в Барселоне рекомендовали связаться с родными

В четверг вечером микроавтобус въехал в толпу людей в центре города, в районе пешеходной улицы Рамбла. По официальным данным, жертвами стали 13 человек, среди которых граждане других стран. Ранения получили 80 человек. Правоохранители классифицировали произошедшее как теракт.

Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого в связи с событиями. По данным испанских СМИ, задержан водитель автофургона Дрисс Оукабир, выходец из северной Африки, родившийся во французском Марселе, он жил в Каталонии. Также стало известно о задержании второго подозреваемого — полиция настигла его в 80 километрах от Барселоны. 

Еще один подозреваемый был убит в ходе перестрелки, когда он пытался скрыться от преследования.

Кроме того, полиция опровергла ранее появившуюся информацию о захвате заложников в ресторане неподалеку от места происшествия. "Никто не засел в баре в центре Барселоны. Мы арестовали мужчину, дело квалифицировано как теракт", — говорится в сообщении полиции Каталонии. 

Ранее белорусские дипломаты рекомендовали гражданам Беларуси, находящимся в столице Каталонии, выйти на связь со своими родными, а также избегать посещения мест массового скопления людей. 

Мировые лидеры выражают соболезнования испанскому народу в связи с терактом. Королевская семья Испании решительно осудила теракт, заявив, что преступникам не удастся запугать испанцев. 

 
Теги: Минск
 
 
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Местная полиция опровергла информацию о захвате заложников в баре неподалеку от места совершения теракта.

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