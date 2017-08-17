Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне убит

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Подозреваемый в совершении теракта в Барселоне, в результате которого погибли более десяти человек, был ликвидирован в ходе перестрелки, сообщают СМИ.



© REUTERS STRINGER Белорусам в Барселоне рекомендовали связаться с родными

В четверг вечером микроавтобус въехал в толпу людей в центре города , в районе пешеходной улицы Рамбла. По официальным данным, жертвами стали 13 человек, среди которых граждане других стран. Ранения получили 80 человек. Правоохранители классифицировали произошедшее как теракт.

Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого в связи с событиями. По данным испанских СМИ, задержан водитель автофургона Дрисс Оукабир, выходец из северной Африки, родившийся во французском Марселе, он жил в Каталонии. Также стало известно о задержании второго подозреваемого — полиция настигла его в 80 километрах от Барселоны.

Еще один подозреваемый был убит в ходе перестрелки, когда он пытался скрыться от преследования.

Кроме того, полиция опровергла ранее появившуюся информацию о захвате заложников в ресторане неподалеку от места происшествия. "Никто не засел в баре в центре Барселоны. Мы арестовали мужчину, дело квалифицировано как теракт", — говорится в сообщении полиции Каталонии.

No hi ha ningú atrinxerat a cap bar del centre de Barcelona. Hem detingut un home i ho tractem com atac terrorista #Barcelona #Rambles — Mossos (@mossos) 17 августа 2017 г.

Ранее белорусские дипломаты рекомендовали гражданам Беларуси, находящимся в столице Каталонии, выйти на связь со своими родными, а также избегать посещения мест массового скопления людей.

Мировые лидеры выражают соболезнования испанскому народу в связи с терактом. Королевская семья Испании решительно осудила теракт, заявив, что преступникам не удастся запугать испанцев.