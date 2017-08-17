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Под водой: какие кошмары дайверов стали реальностью

17.08.2017 21:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Многие дайверы убеждены, что острова под водой еще красивее, чем мы видим их с суши. Так начинаются одни из самых опасных путешествий, которые нередко заканчиваются смертельным исходом.

Под водой: какие кошмары дайверов стали реальностью
© Фото: из личного архива Виктора Бабарико / Tut.by
Виктор Бабарико: жена изменила меня в корне

В четверг, 17 августа, стало известно о смерти жены белорусского банкира председателя правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктора Бабарико Марины. По информации СМИ, женщина погибла 15 августа в Португалии во время водного погружения — супруги давно увлекаются дайвингом.  

Это не первый страшный случай с участием дайверов. Так, в этом году дайвер Сиско Грасиа остался в подводной пещере близ Майорки без запаса кислорода — помощи он ждал два дня. Выжить дайверу удалось только благодаря обнаруженному в пещере воздушному карману.

Но не всем дайверам везло так, как Гарсиа. В минувшем году 35-летняя Лаккхана Сакунпхонг погибла при закладке искусственного рифа. После проведения ряда работ, женщина поднялась на поверхность, когда в ее баллонах уже заканчивалась кислородная смесь, но до берега уже не добралась, потеряла сознание и погибла на борту дайверского судна.

В январе 1998 года американскую супружескую пару Томаса и Айлин Лонерганов (Thomas and Eileen Lonergan) забыли у Большого Барьерного рифа в Австралии во время дайвинг-поездки. На момент исчезновения ему было 33 года, а ей — 28 лет. Спустя полгода рыбаки нашли дайверскую дощечку, на которой была сделана надпись с просьбой о помощи.

Некоторых дайверов спасают рыбаки. Так случилось с российским ныряльщиком, отдыхающим во Вьетнаме. Его нашли рядом с пляжем курортного острова Ку Лао Кау. Другим везет меньше, их находят без сознания в открытом море.

Некоторые дайверы погибают при погружении в озерные воды. Особенно опасным можно назвать популярное у аквалангистов Голубое озеро Израиля глубиной в 368 метров. Некоторые получают при погружении баротравмы.

А некоторые дайверы спасают жизни менее осмотрительных пловцов. Известен случай, когда дайвер спас вылетевшую с обрыва Казачьей бухты женщину на автомобиле. Девушка была пьяна и, как предполагается, планировала покончить с собой, но дайверу удалось вытащить ее из машины.

 
Теги: Минск
 
 
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Некоторые происшествия силами спасателей и самих дайверов заканчивались без жертв.

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