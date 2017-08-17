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Более 10 человек погибли в Барселоне в результате теракта
17.08.2017 20:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг — Sputnik. Тринадцать человек погибли, десятки пострадали в результате теракта в Барселоне, сообщают местные СМИ.
Ранее сообщалось об одном погибшем и большом количестве раненных. Подчеркивалось, что количество жертв может возрасти, так как многие находятся в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, погибли 13 человек.
Район происшествия оцеплен, закрыты метро и магазины. Власти рекомендуют не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим.
СМИ также сообщают, что двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов Барселоны, где забаррикадировались и взяли заложников.
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