Более 10 человек погибли в Барселоне в результате теракта

МИНСК, 17 авг — Sputnik. Тринадцать человек погибли, десятки пострадали в результате теракта в Барселоне, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла в районе пешеходной улицы Рамбла в центре города — машина въехала в толпу людей. После наезда водитель скрылся, полиция до сих пор не смогла его задержать.

Estampida ahora mismo en El Corte Inglés de Plaza Catalunya en Barcelona pic.twitter.com/72LLRmJjRk — Jordi Perez Colome (@jordipc) 17 августа 2017 г.

Ранее сообщалось об одном погибшем и большом количестве раненных. Подчеркивалось, что количество жертв может возрасти, так как многие находятся в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, погибли 13 человек.

Can't believe this I'm on Ramblas, heard screaming & whole street ran- a car believed drove in2crowd- had walked down 10secs earlier pic.twitter.com/LPGBCYupfv — Aamer Anwar (@AamerAnwar) 17 августа 2017 г.

Район происшествия оцеплен, закрыты метро и магазины. Власти рекомендуют не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим.

СМИ также сообщают, что двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов Барселоны, где забаррикадировались и взяли заложников.