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Более 10 человек погибли в Барселоне в результате теракта

17.08.2017 20:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг — Sputnik. Тринадцать человек погибли, десятки пострадали в результате теракта в Барселоне, сообщают местные СМИ.

Трагедия произошла в районе пешеходной улицы Рамбла в центре города — машина въехала в толпу людей. После наезда водитель скрылся, полиция до сих пор не смогла его задержать.

Ранее сообщалось об одном погибшем и большом количестве раненных. Подчеркивалось, что количество жертв может возрасти, так как многие находятся в тяжелом состоянии. Согласно последним данным, погибли 13 человек.

Район происшествия оцеплен, закрыты метро и магазины. Власти рекомендуют не приближаться к месту происшествия, туда прибыли кареты скорой помощи, медики оказывают помощь пострадавшим.

СМИ также сообщают, что двое вооруженных людей проникли в один из ресторанов Барселоны, где забаррикадировались и взяли заложников.

Белорусские дипломаты уточняют, есть ли среди жертв и пострадавших граждане республики. МИД Беларуси в своем Twitter сообщил телефон горячей линии, открытый властями Испании. 

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