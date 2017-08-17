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Молодой подрывник-самоучка задержан в Могилеве
17.08.2017 20:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 авг – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Могилеве молодого человека, который в съемном гараже изготавливал самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, сообщили Sputnik в четверг у УВД Могилевского облисполкома.
© Фото: УВД Гомельского облисполкома
Выйти на "подрывника" правоохранителям удалось благодаря бдительности руководства гаражного кооператива: мужчина в милицию сообщил, что в одном из гаражей стоят химические колбы с подозрительными веществами.
"Прибывшими на место сотрудниками милиции Ленинского РОВД в гараже были обнаружены вещества, пригодные для изготовления взрывных устройств", – сказали в УВД.
По информации управления, дома у 23-летнего могилевчанина нашли химические реагенты для производства взрывчатки и предметы, схожие по виду с огнестрельным оружием, а также боеприпасы.
Предварительно было установлено, что молодой человек делал самодельные бомбы, начинял их гвоздями, шурупами, а также свинцом и испытывал их на природе.
Все изъятые у могилевчанина предметы отправлены на экспертизу, а материалы – в межрайотдел Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении дела.
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Могилевчанин делал самодельные бомбы, начинял их гвоздями, шурупами, а также свинцом и испытывал их на природе.
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