Удар в сердце Испании: теракты в Барселоне и Камбрильсе

Черный четверг в испанской Каталонии: микроавтобус въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны — в районе пешеходной улицы Рамбла, ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). А вечером в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пятеро террористов на автофургоне врезались в группу пешеходов, но были ликвидированы полицией. Были ранены семь человек, в том числе полицейский.

Министерство внутренних дел Каталонии подтвердило, что теракт в приморском городе Камбрильс связан с аналогичным нападением в Барселоне.

Власти Каталонии подтвердили гибель в центре Барселоны 13 человек, более 100 получили ранения. Двое подозреваемых в причастности к организации теракта был арестованы: один выходец из Марокко, другой из Мелильи (испанский анклав на севере Африки, граница с Марокко). Аресты проведены в муниципалитетах Риполь (Жирона) и Альканар (Таррагона). Эти люди, по мнению полиции, связаны с нападением в Барселоне. Но водитель фургона остается на свободе.

Свидетельства очевидцев

Водитель автомобиля, совершивший наезд на толпу людей в Барселоне, специально вел машину зигзагами, стараясь сбить как можно больше людей, рассказал ставший очевидцем трагедии французский турист в эфире телеканала BFMTV.

Ataque terrorista en #Barcelona Cuándo será q los inocentes dejen de pagar x fanatismos políticos y religiosos? Dios bendiga a las victimas pic.twitter.com/BZ9VJvw0ID — Andrés Urdaneta (@aus1969) 17 августа 2017 г.

​"В момент теракта множество людей вбежало в гостиницу, они плакали от страха. В тот момент было непонятно, что произошло", сообщил Sputnik Mundo сотрудник отеля Cuatro Naciones, расположенного в 200 метрах от улицы Рамбла, на которой произошел теракт. Работник отеля объяснил, что не был свидетелем теракта, так как полиция запретила выходить из здания. Тем не менее, он видел реакцию шокированных людей, которые вбегали в гостиницу. "Это был напряженный момент", — сказал он.

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"Все закрывают свои заведения. Произошедшее очень печально. В городе много полицейских. Говорят, что террористы сбежали, и не всех удалось задержать. Говорят, что они планируют устроить еще один теракт, поэтому люди боятся", — рассказал продавец из магазина фототоваров, находящегося всего в пяти минутах ходьбы от места трагедии.

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Трагедия произошла на переполненной туристами пешеходной улице Рамбла. Люди в панике пытались укрыться. Прятались в отелях, магазинчиках, церкви.

"Мы были рядом, хотя сами теракта непосредственно и не видели. Мы постарались пустить в церковь всех людей, которые бежали с Рамблы. Мы слышали звук сирен, выстрелов и крики людей. Мы позаботились обо всех людях, которые укрылись в церкви, дали им воды, еды", рассказал причетник церкви Святой Марии дель Пи (Santa María del Pí) Альберто Кортес.

По его словам, укрывшиеся люди занимали половину церкви.

"Поэтому можно говорить, что мы приняли около 400 человек. После происшествия к нам не попало ни одного раненого, лишь люди, которые были незначительно травмированы из-за того, что спасались бегством, были и те, которые падали по дороге, у некоторых были царапины и кровь", — сказал Кортес.

Вторая атака террористов

Через несколько часов после трагедии на улице Рамбала фургон въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее.

Машина с террористами, устроившими наезд на пешеходов, перевернулась, после чего они попытались сбежать и были ликвидированы полицией, сообщают испанские СМИ.

Ahora mismo en #Cambrils (no son imágenes fuertes, solo se escuchan tiros). Primero en frente de mi casa y ahora en la de mis padres… pic.twitter.com/HFC6DtqIlu — Eric 'Diablo'Murillo (@DiabloEMT) 17 августа 2017 г.

​El Mundo со ссылкой на источники в местном правительстве сообщает, что "предполагаемые террористы ехали на Audi A3 и предположительно сбили нескольких человек, пока не столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и началась перестрелка".

По данным газеты La Vanguardia, полиция после теракта в Камбрильсе перехватила террористов, которые ехали по набережной, на перекрестке с круговым движением, где машина перевернулась. Когда террористы попытались сбежать, началась перестрелка.

Кроме того, прогремели два взрыва в Альканаре: вечером в среду и вечером в четверг, в них погиб один человек и более десяти пострадали, в том числе несколько полицейских. Предполагается, что взорвалась бомба, которую изготавливали террористы. Полиция ищет возможную связь событий в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре.

Нулевого риска не существует

Каталонские службы безопасности уже несколько раз предотвращали готовящиеся теракты, в том числе в Барселоне. Одно из планировавшихся нападений на подземку каталонской столицы удалось предотвратить с помощью агента, внедренного в сеть террористов. Начиная с 2012 года, в Каталонии прошло 30 операций против джихадистов, их итогом стало задержание более 60 подозреваемых. Тот факт, что Каталония продолжает оставаться одним из центров международного исламистского экстремизма, подтверждает и статистика за 2017 год: автономное сообщество вновь возглавляет список самых проблемных регионов с точки зрения активности радикалов. По данным издания, в текущем году в Каталонии было проведено семь контртеррористических операций и задержано 11 подозреваемых. Для сравнения в Мадриде и столичном регионе правоохранители за этот же период арестовали десять предполагаемых экстремистов.

Террористическая атака в Барселоне показывает ограниченность усилий по обеспечению национальной безопасности, пишет газета Wall Street Journal. Издание напоминает, что Испания ужесточила антитеррористическую стратегию еще в 2004 году после взрывов в пригородных поездах Мадрида и ввела дополнительные меры безопасности два года назад после резонансных нападений во Франции и Бельгии.

В последние годы испанские службы безопасности периодически проводили операции против предполагаемых исламистов, активность которых в стране была ранее сосредоточена преимущественно на вербовке молодых людей в ряды боевиков, воюющих в Сирии и Ираке. Эксперты отмечают, что зарубежная политика Испании также служила защитой от террористических атак: Мадрид, в частности, отказался поддерживать операции США и НАТО в Ливии и Мали.

"ИГ хочет продемонстрировать, что может нанести западным странам максимально возможный ущерб, устраивая атаки, которые сложно распознать заранее. Нельзя сказать, что их невозможно предотвратить. Но нулевого риска не существует", — заявила газете Карола Гарсия-Кальво, аналитик из Королевского института Элькано.