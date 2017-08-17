Подробности второго за сутки теракта в Испании

МИНСК, 18 авг — Sputnik. В ночь с четверга на пятницу террористы в Камбрильсе на юге автономии пытались совершить теракт, аналогичный тому, который произошел накануне в Барселоне, в результате пострадали семь человек, включая полицейского, один из них находится в критическом состоянии.



© REUTERS Sergio Perez Удар в сердце Испании: теракты в Барселоне и Камбрильсе

Нападавшие в Камбрильсе ночью в пятницу сбили минивэном несколько человек, нанеся им травмы. Машина с террористами, устроившими наезд на пешеходов, перевернулась, после чего они попытались сбежать.

Полиция Каталонии перехватила террористов, которые ехали по набережной, на перекрестке с круговым движением, где машина перевернулась. Когда террористы попытались сбежать, началась перестрелка, в результате которой четверо преступников были ликвидированы и еще один ранен, впоследствии он скончался. На пятерых террористах, совершивших наезд на людей в каталонском курортном городе Камбрильс и уничтоженных полицией, были пояса смертников.