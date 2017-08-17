Газовый баллон взорвался в автомобиле в Бресте

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Газовый баллон взорвался в автомобиле на заправке в Бресте, сообщил местный интернет-портал "Виртуальный Брест".

Инцидент произошел сегодня утром в одном из микрорайонов города. В автомобиле во время заправки газом произошел взрыв, в результате которого машина получила серьезные повреждения. В результате взрыва никто не пострадал. На место происшествия работали спасатели городского отдела по чрезвычайным ситуациями.

Заправка накачивает баллоны метаном под высоким давлением. Подобные системы при верном использовании обычно безопасны и позволяют экономить на топливе. К тому же, метан гораздо экологичнее традиционного топлива.

Год назад подобный инцидент произошел в Барановичах . Тогда в автомобиле также взорвался газовый баллон, который, по словам экспертов, подвергся коррозии. В результате пострадал водитель .