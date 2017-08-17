|
Газовый баллон взорвался в автомобиле в Бресте
18.08.2017 10:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Газовый баллон взорвался в автомобиле на заправке в Бресте, сообщил местный интернет-портал "Виртуальный Брест".
Инцидент произошел сегодня утром в одном из микрорайонов города. В автомобиле во время заправки газом произошел взрыв, в результате которого машина получила серьезные повреждения. В результате взрыва никто не пострадал. На место происшествия работали спасатели городского отдела по чрезвычайным ситуациями.
Заправка накачивает баллоны метаном под высоким давлением. Подобные системы при верном использовании обычно безопасны и позволяют экономить на топливе. К тому же, метан гораздо экологичнее традиционного топлива.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Газовый баллон взорвался в автомобиле на заправке в Бресте, сообщил местный интернет-портал "Виртуальный Брест". Инцидент произошел сегодня...
|
Архив (ЧП)
Комментарии