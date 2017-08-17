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Газовый баллон взорвался в автомобиле в Бресте

18.08.2017 10:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Газовый баллон взорвался в автомобиле на заправке в Бресте, сообщил местный интернет-портал "Виртуальный Брест".

Инцидент произошел сегодня утром в одном из микрорайонов города. В автомобиле во время заправки газом произошел взрыв, в результате которого машина получила серьезные повреждения. В результате взрыва никто не пострадал. На место происшествия работали спасатели городского отдела по чрезвычайным ситуациями.

Заправка накачивает баллоны метаном под высоким давлением. Подобные системы при верном использовании обычно безопасны и позволяют экономить на топливе. К тому же, метан гораздо экологичнее традиционного топлива. 

Год назад подобный инцидент произошел в Барановичах. Тогда в автомобиле также взорвался газовый баллон, который, по словам экспертов, подвергся коррозии. В результате пострадал водитель

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Газовый баллон взорвался в автомобиле на заправке в Бресте, сообщил местный интернет-портал "Виртуальный Брест". Инцидент произошел сегодня...

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