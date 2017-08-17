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В Дятловском районе молния ударила в крышу спиртохранилища
Во время прохождения грозового фронта в Дятловском районе 17 августа молния ударила в здание спиртохранилища в деревне Поречье, сообщает пресс-служба МЧС.
Когда к месту вызова прибыли спасатели, было установлено, что из-за удара грозового разряда была повреждена шиферная кровля на площади 375 квадратных метров, а также верхняя часть фасада ликероводочного завода.
Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен.
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Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен.
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Архив (ЧП)
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