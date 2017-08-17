В Дятловском районе молния ударила в крышу спиртохранилища

Во время прохождения грозового фронта в Дятловском районе 17 августа молния ударила в здание спиртохранилища в деревне Поречье, сообщает пресс-служба МЧС.



Фото: МЧС

Когда к месту вызова прибыли спасатели, было установлено, что из-за удара грозового разряда была повреждена шиферная кровля на площади 375 квадратных метров, а также верхняя часть фасада ликероводочного завода.

Пострадавших нет. Технологический процесс предприятия не нарушен.