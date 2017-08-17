Новые подробности расследования терактов в Испании

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Правоохранительные органы Каталонии задержали третьего человека в Риполе, связанного с терактами.



© REUTERS Sergio Perez Белорусский МИД выразил соболезнования в связи с терактами в Испании

Задержанный в пятницу в Риполе — родственник одного из двух подозреваемых, задержанных накануне. Скорее всего он является родственником Дриса Укабира, родившегося в испанском анклаве Мелилья на севере Африки. Дрис Укабир, также как и третий подозреваемый, был задержан в Риполе. Он утверждает, что у него украли документы, которые были найдены в фургоне. Дрис заявлял, что документы мог украсть его брат. В прошлом Укабир провел месяц в испанской тюрьме за сексуальные домогательства.

Ячейка, стоящая за серией терактов в Испании, насчитывает 12 человек, сообщает газета El País со ссылкой на источники в антитеррористических органах страны.

We have arrested a third person in Ripoll related to the attacks #Cambrils #Barcelona — Mossos (@mossos) 18 августа 2017 г.

​Полиция также разыскивает третий фургон преступников и еще двух человек. Первое транспортное средство было обнаружено в четверг. Именно с его помощью террористы наехали на прохожих на улице Рамбла. Второй фургон полицейские нашли в населенном пункте Вик, примерно в часе езды от Барселоны.

Полиция Каталонии конфисковала черный автомобиль марки Audi, на котором передвигались подозреваемые, причастные к терактам в Камбрильсе, сообщает издание Pais. Ранее El Mundo co ссылкой на источники в местном правительстве сообщал, что в Камбрильсе "предполагаемые террористы ехали на Audi A3 и, предположительно, сбили нескольких человек, пока не столкнулись с патрулем Mossos d'Esquadra и не началась перестрелка".

Террористы на автофургонах совершили наезд на толпу людей в центре Барселоны и приморском Камбрильсе. Кроме этого, два взрыва прогремели в испанском муниципалитете Альканар, в результате чего один человек погиб, более десяти пострадали: в доме сработало взрывное устройство, которое изготавливали проживавшие там террористы.

Власти предполагают, что события в Барселоне, Камбрильсе и Альканаре связаны.