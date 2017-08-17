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Растет число жертв терактов в Испании

18.08.2017 12:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Один из пострадавших, получивший ножевые ранения в результате теракта в испанском Камбрильсе скончался, сообщает полиция Каталонии.

Растет число жертв терактов в Испании
© REUTERS Stinger
Новые подробности расследования терактов в Испании

Как ранее сообщал Sputnik, ночью минивэн въехал в группу людей в Камбрильсе, в 120 километрах от Барселоны, пострадали семь человек, в том числе полицейский, четыре террориста были ликвидированы, пятый был ранен и скончался позднее. Трагедия произошла буквально через несколько часов после теракта в столице Каталонии, где фургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла. Власти Каталонии подтвердили гибель 13 человек, более 100 получили ранения. Среди них граждане более 20 стран.

Ячейка из 12 боевиков могла быть причастна к теракту в Барселоне, власти полагают, что они планировали еще одну атаку с использованием баллонов с газом.

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Теги: Минск
 
 
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Организаторы нападений в Барселоне и Камбрильсе, по данным полиции, планировали еще один теракт.

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