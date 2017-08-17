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Взрыв баллонов на заправке: комментарий эксперта
18.08.2017 12:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Взрыв газового баллона произошел в пятницу утром в одном из микрорайонов Бресте. В итоге ЧП автомобиль Fiat Multipla получил серьезные повреждения. Человеческих жертв удалось избежать.
Причины взрыва газового баллона еще предстоит выяснить специалистам, однако многие белорусы сравнили происшествие со случившимся практически ровно год назад в Барановичах, когда также произошел взрыв баллона на заправке.
Как рассказывал после инцидента Sputnik эксперт по установке ГБО, взрыв, скорее всего, может быть связан с износом и коррозированием баллонов — в автомобилях начала "нулевых" они расположены не совсем удачно.
Сегодня случаи со взрывами газовых баллонов в Беларуси достаточно редки, однако каждый инцидент широко обсуждается: многие белорусы ездят на машинах на газу — это позволяет сэкономить на заправке. Кроме того, метан экологичнее бензина или дизеля.
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После взрыва газового баллона на заправке в Бресте белорусы вновь начали обсуждать возможные причины такого инцидента.
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