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Взрыв баллонов на заправке: комментарий эксперта

18.08.2017 12:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Взрыв газового баллона произошел в пятницу утром в одном из микрорайонов Бресте. В итоге ЧП автомобиль Fiat Multipla получил серьезные повреждения. Человеческих жертв удалось избежать.

Взрыв баллонов на заправке: комментарий эксперта
© Фото: Виртуальный Брест
Газовый баллон взорвался в автомобиле в Бресте

Причины взрыва газового баллона еще предстоит выяснить специалистам, однако многие белорусы сравнили происшествие со случившимся практически ровно год назад в Барановичах, когда также произошел взрыв баллона на заправке.

Как рассказывал после инцидента Sputnik эксперт по установке ГБО, взрыв, скорее всего, может быть связан с износом и коррозированием баллонов — в автомобилях начала "нулевых" они расположены не совсем удачно. Говорил эксперт об этом на примере автомобилей "Фольксваген", однако подобное может быть и в старых моделях "Фиат">>

Сегодня случаи со взрывами газовых баллонов в Беларуси достаточно редки, однако каждый инцидент широко обсуждается: многие белорусы ездят на машинах на газу — это позволяет сэкономить на заправке. Кроме того, метан экологичнее бензина или дизеля.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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После взрыва газового баллона на заправке в Бресте белорусы вновь начали обсуждать возможные причины такого инцидента.

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