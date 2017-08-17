Дело о взятках в Беларусбанке: неожиданный поворот в судебном процессе

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Адвокат обвиняемого топ-менеджера Беларусбанка Анна Дакутько заявила ходатайство о проведении прокурорской проверки относительного того, как было получено признание в КГБ о получении взятки в размере 650 тысяч долларов, передает корреспондент Sputnik из зала суда Центрального района Минска.

Защитник Цырто вначале заявила ходатайство об оглашении заявления Цырто, которое он написал в КГБ ночью, через несколько часов после задержания на имя председателя КГБ Валерия Вакульчика. В данном заявлении он указал, что "без давления и принуждения со стороны сотрудников КГБ делаю заявление о том, что в 2013-2014 годах получил от Александра Бучнева сумму не менее 650 тысяч долларов за оказание содействия при закупке банковского оборудования".

В своем заявлении Цырто также указал, что эти деньги он передал первому заместителю председателя Беларусбанка Геннадию Господарику в соответствии с достигнутой ранее договоренностью.

В ходе допроса в суде Цырто сообщил, что в день задержания он был доставлен в КГБ около 18:00, несколько часов его допрашивали, задавали вопросы, после чего он попросил, чтобы ему дали адвоката.

"Пришел адвокат Бучнева Олег Варакса, до этого он сходил к оперативникам КГБ и потом мне в конфиденциальной беседе сказал, что надо написать чистосердечное признание, а он все устроит, и меня отпустят из СИЗО КГБ. Это была полностью его инициатива. Пришли оперативники, и я под диктовку адвоката написал это заявление",- сказал Цырто.

В данной связи адвокат Дакутько заявила ходатайство о проведении прокурорской проверки относительно того, законным ли путем были добыты признательные показания у ее подзащитного, касательно взятки в размере 650 тысяч долларов от бизнесмена Бучнева.

Она считает, что прокурорская проверка должна проверить законность действий адвоката, который убеждал Цырто написать признательное показание и одновременно представлял интересы бизнесмена Бучнева. Именно Бучнев написал заявлении в КГБ на Цырто и Господарика.

По ее словам, заявления в КГБ о взятке в размере 650 тысяч долларов Бучнева и Цырто идентичны по стилю.

Кроме этого, по словам, Дакутько, пришедший ночью в СИЗО КГБ адвокат Варакса не заключал соглашения с Цырто на его защиту. Она также считает, что Генпрокуратура должна проверить законность того, что хотя следователи КГБ знали, что Варакса представляет интересы Бучнева, был допущен к Цырто, имел с ним конфиденциальную беседу и фактически склонил его к написанию признательного заявления.

Адвокат Господарика, а также оба обвиняемых поддержали ходатайство о том, чтобы суд обязал генеральную прокуратуру провести прокурорскую проверку.

Гособвинитель прокурор Юрий Шерстнев эмоционального заявил, что он категорически против приобщения данного ходатайства. "Я категорически против этого и расцениваю это как давление на суд", — сказал Шерстнев. По его словам, подавая такое ходатайство на данном этапе судебного разбирательства, адвокат нарушает уголовно-процессуальное законодательство. Было видно, что для гособвинителя такой ход адвокатов был неожиданным, и он даже "уколол" Дакутько фразой, что "ее документ, как будто писал адвокат-стажер". На что Анна Дакутько провела список своих регалий и напомнила Шерсневу, что она заслуженный адвокат Беларуси.

Суд в итоге отклонил ходатайство адвоката и сделал перерыв до 21 августа.

Как сообщили адвокаты обвиняемых в кулуарах суда, они планируют довести до компетентных органов заявленное в суде ходатайство.