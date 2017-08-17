Минчанину, раздевшемуся перед танкистами, предъявили обвинение

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Показавшему гениталии на репетиции военного парада накануне 3 июля мужчине предъявили обвинение, сообщила Sputnik официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.



© Фото: Valery Riseva Голый минчанин попытался сорвать репетицию парада в Минске

В конце июня в ходе одной из репетиций военного парада ко Дню Независимости 33-летний мужчина выбежал на дорогу во время прохождения колонны военной техники и показал военным свои половые органы.

"Данные действия мужчина совершил находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушая общественный порядок и выражая неуважение к обществу, нормам морали и нравственности", — рассказала Гончарова.

Пресек действия минчанина сотрудник ГАИ. Однако, несмотря на требования милиционера, мужчина выругался матом и попытался нанести несколько ударов правоохранителю. "С помощью находящихся поблизости граждан подозреваемый был задержан", — сообщила представитель СК.

Следствие установило все обстоятельства произошедшего. Минчанину предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 (Хулиганство) и ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) УК Беларуси.

"К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия вину обвиняемый признал", — заключила Гончарова.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.