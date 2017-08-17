В Минске мужчина поругался с девушкой и попытался убить незнакомца

В Минске милиция задержала мужчину, который с ножом напал на незнакомца. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

15 августа у дома по улице Ленина мужчина беспричинно напал на незнакомца. Он ударил его ножом в шею, и еще какое-то время бродил неподалеку, а потом уехал на такси. Пострадавший был доставлен в больницу.

Милиция отсмотрела записи камер видеонаблюдения, исследовала близлежащую территорию, опросила граждан и установила место нахождения подозреваемого. Также в милицию обратились люди, которые видели информацию о розыске . Они сообщили о его вероятном местонахождении, куда сразу же выехали оперативники. Мужчина был задержан в минской съемной квартире.

36-летний подозреваемый нигде не работает, ранее неоднократно судим за хулиганства, кражи, грабежи, незаконный оборот наркотиков. В милиции он рассказал, что накануне поругался с девушкой и выпил слишком много алкоголя. Конкретную причину агрессивного поведения пояснить не может, но своей вины не отрицает.

В отношении него возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.