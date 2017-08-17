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Приговор доктору-педофилу из Минска: год колонии за каждого мальчика

18.08.2017 14:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Суд Партизанского района Минска приговорил к восьми годам лишения свободы врача-анестезиолога-реаниматолога Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе МВД Беларуси.

Оперативники Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси установлено, что в период с 2012 по 2015 годы от действий данного педофила пострадали восемь мальчиков. Свои противоправные действия доктор совершал при сопровождении группы детей, перенесших онкологические заболевания, в Италию и Германию.

"Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, так как это максимальный срок наказания за данные деяния, предусмотренный в Италии и Германии", — сообщили в МВД.

В соответствии с законодательством РБ, обвиняемому не может быть назначено наказание, более суровое, чем то, которое предусмотрено в тех странах, где было совершено преступление. В Беларуси максимальный срок по ч.3 ст. 167 Уголовного кодекса — 15 лет.

В МВД также рассказали, что поездки детей с целью оздоровления организовывало одно из белорусских общественных объединений.

"Преступления обвиняемый совершал не только на территории зарубежных государств, но и в Беларуси", — сказали собеседники агентства.

Рассказывая о ходе расследования данного дела, в МВД отметили, что действия мужчины не носили ярко выраженного сексуально-насильственного характера, он физическое насилие практически не применял, а подавлял волю потерпевших.

"В основном доктор-педофил использовал беспомощное состояние детей в силу их психического развития и индивидуально-психологических особенностей", — сказали собеседники Sputnik.

Несмотря на ряд сложностей, возникших при сборе доказательной базы, психологические аспекты, а также давность событий, оперативникам МВД и следователям удалось задокументировать и получить исчерпывающие доказательства вины врача в совершении особо тяжких преступлений, сказали в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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Обвиняемый вывозил перенесших онкозаболевания в Италию и Германию детей на реабилитацию, где совершал с ними насильственные действия.

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