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ГАИ Минска готова к нештатным ситуациям в случае теракта

18.08.2017 14:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18  авг — Sputnik. Каждый милиционер, в том числе инспекторы ГАИ знают, что делать в случае возникновения угрозы террористических актов, заявил во время видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Минского горисполкома Сергей Зараник.

ГАИ Минска готова к нештатным ситуациям в случае теракта
© REUTERS Stinger
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Накануне террористы на автомобилях въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей на пешеходной улице Рамбала в столице Каталонии, продолжаются.

"Не могу раскрыть все деталей, но при проведении массовых мероприятий предусматриваем возможность возникновения нештатной ситуации", — подчеркнул Зараник.

По его словам, любой сотрудник милиции, в том числе каждый сотрудник Госавтоинспекции знает, что делать, каким образом предотвратить нежелательное развитие событий.

"Кроме того, есть специальные службы, которые контролируют при помощи  видео, аудио, других различных технических  средств и предупреждают такие ситуации", — напомнил  гость МПЦ Sputnik.

По распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко в стране создается единая системы мониторинга общественной безопасности. По мнению главы государства, возможность автоматизированного обнаружения различных событий, несущих угрозу общественной безопасности, и цифрового анализа поступающей информации позволит значительно повысить уровень правопорядка. Республиканская система будет состоять из локальных систем видеонаблюдения, специальных детекторов и датчиков задымления, пламени, аппаратуры, позволяющей обнаруживать взрывчатые, наркотические и радиоактивные вещества, тепловизионной аппаратуры. Также в систему будут объединены каналы связи единой республиканской сети передачи данных и программная платформа системы мониторинга.
Как ожидается, в ближайшие год-два системой видеонаблюдения могут быть оснащены около 4 тысяч объектов в стране.

 
Теги: Минск
 
 
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