ГАИ Минска готова к нештатным ситуациям в случае теракта

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Каждый милиционер, в том числе инспекторы ГАИ знают, что делать в случае возникновения угрозы террористических актов, заявил во время видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Минского горисполкома Сергей Зараник.



© REUTERS Stinger Новые подробности расследования терактов в Испании

Накануне террористы на автомобилях въехали в толпу людей в центре Барселоны, а также в городе Камбрильс. В общей сложности, по последним данным, погибли 14 человек, более 100 получили ранения. Полиция задержала нескольких подозреваемых, поиски водителя автомобиля, въехавшего в толпу людей на пешеходной улице Рамбала в столице Каталонии, продолжаются.

"Не могу раскрыть все деталей, но при проведении массовых мероприятий предусматриваем возможность возникновения нештатной ситуации", — подчеркнул Зараник.

По его словам, любой сотрудник милиции, в том числе каждый сотрудник Госавтоинспекции знает, что делать, каким образом предотвратить нежелательное развитие событий.

"Кроме того, есть специальные службы, которые контролируют при помощи видео, аудио, других различных технических средств и предупреждают такие ситуации", — напомнил гость МПЦ Sputnik.

По распоряжению президента Беларуси Александра Лукашенко в стране создается единая системы мониторинга общественной безопасности. По мнению главы государства, возможность автоматизированного обнаружения различных событий, несущих угрозу общественной безопасности, и цифрового анализа поступающей информации позволит значительно повысить уровень правопорядка. Республиканская система будет состоять из локальных систем видеонаблюдения, специальных детекторов и датчиков задымления, пламени, аппаратуры, позволяющей обнаруживать взрывчатые, наркотические и радиоактивные вещества, тепловизионной аппаратуры. Также в систему будут объединены каналы связи единой республиканской сети передачи данных и программная платформа системы мониторинга.

Как ожидается, в ближайшие год-два системой видеонаблюдения могут быть оснащены около 4 тысяч объектов в стране.