|
Взрыв газового баллона на заправке в Бресте: водитель скрылся
18.08.2017 14:59 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Водителя автомобиля, в котором на заправочной станции в Бресте взорвался газовый баллон, разыскивает милиция, сообщили в УВД Брестской области.
Происшествие случилось в пятницу в 8:30 на автозаправке на улице Ясеневая в Бресте.
© Sputnik Александр Кряжев
"Получив сигнал о взрыве, сотрудники милиции незамедлительно выбыли на место происшествия, но к тому моменту водитель успел отбуксировать поврежденный автомобиль и скрылся на нем", — сообщили в Sputnik в пятницу в УВД.
В настоящее время идет розыск данного водителя, который самовольно скрылся с места происшествия, устанавливается, кто владелец автомобиля.
"По данному факту начата проверка, в ее рамках были изъяты записи видеокамер с заправочной станции и опрошены свидетели произошедшего", — сказали в правоохранительных органах.
Ранее сообщалось, что
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Милиция начала проверку в связи с данным фактом, изъяла записи с видеокамер.
|
Архив (ЧП)
Комментарии