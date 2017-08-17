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Взрыв газового баллона на заправке в Бресте: водитель скрылся

18.08.2017 14:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Водителя автомобиля, в котором на заправочной станции в Бресте взорвался газовый баллон, разыскивает милиция, сообщили в УВД Брестской области.

Происшествие случилось в пятницу в 8:30 на автозаправке на улице Ясеневая в Бресте.

Взрыв газового баллона на заправке в Бресте: водитель скрылся
© Sputnik Александр Кряжев
Взрыв баллонов на заправке: комментарий эксперта

"Получив сигнал о взрыве, сотрудники милиции незамедлительно выбыли на место происшествия, но к тому моменту водитель успел отбуксировать поврежденный автомобиль и скрылся на нем", — сообщили в Sputnik в пятницу в УВД.

В настоящее время идет розыск данного водителя, который самовольно скрылся с места происшествия, устанавливается, кто владелец автомобиля.

"По данному факту начата проверка, в ее рамках были изъяты записи видеокамер с заправочной станции и опрошены свидетели произошедшего", — сказали в правоохранительных органах. 

Ранее сообщалось, что в результате взрыва легковое авто сильно пострадало. Очевидцы публиковали в сети фото машины и был видно, что машину буквально разворотило. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Милиция начала проверку в связи с данным фактом, изъяла записи с видеокамер.

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