Взрыв газового баллона на заправке в Бресте: водитель скрылся

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Водителя автомобиля, в котором на заправочной станции в Бресте взорвался газовый баллон, разыскивает милиция, сообщили в УВД Брестской области.

Происшествие случилось в пятницу в 8:30 на автозаправке на улице Ясеневая в Бресте.



© Sputnik Александр Кряжев Взрыв баллонов на заправке: комментарий эксперта

"Получив сигнал о взрыве, сотрудники милиции незамедлительно выбыли на место происшествия, но к тому моменту водитель успел отбуксировать поврежденный автомобиль и скрылся на нем", — сообщили в Sputnik в пятницу в УВД.

В настоящее время идет розыск данного водителя, который самовольно скрылся с места происшествия, устанавливается, кто владелец автомобиля.

"По данному факту начата проверка, в ее рамках были изъяты записи видеокамер с заправочной станции и опрошены свидетели произошедшего", — сказали в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва легковое авто сильно пострадало . Очевидцы публиковали в сети фото машины и был видно, что машину буквально разворотило.