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Молния ударила в спиртохранилище под Дятлово – спирт не пострадал
18.08.2017 15:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Крыша спиртохранилища Поречского спиртзавода была повреждена молнией в Дятловском районе, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.
Инцидент в деревне Поречье произошел накануне на объекте, находящемся в ведении ОАО "Дятловский ликеро-водочный завод "Алгонь".
"Во время прохождения грозового фронта молния ударила в здание спиртохранилища", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что из-за грозового разряда оказалась разрушенной кровля на площади более 370 квадратных метров, а также разбита верхняя часть кирпичного фасада.
В результате ЧП, по информации спасателей, никто из работников предприятия не пострадал, технологический процесс спиртзавода нарушен не был.
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Из-за грозового разряда оказалась разрушенной кровля на площади более 370 квадратных метров, а также разбита верхняя часть кирпичного фасада.
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