Молния ударила в спиртохранилище под Дятлово – спирт не пострадал

МИНСК, 18 авг – Sputnik. Крыша спиртохранилища Поречского спиртзавода была повреждена молнией в Дятловском районе, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Инцидент в деревне Поречье произошел накануне на объекте, находящемся в ведении ОАО "Дятловский ликеро-водочный завод "Алгонь".

"Во время прохождения грозового фронта молния ударила в здание спиртохранилища", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что из-за грозового разряда оказалась разрушенной кровля на площади более 370 квадратных метров, а также разбита верхняя часть кирпичного фасада.

В результате ЧП, по информации спасателей, никто из работников предприятия не пострадал, технологический процесс спиртзавода нарушен не был.