Жертвами ДТП в столице с начала года стали 40 человек

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Количество смертельных ДТп в Минске ощутимо снижается, заявил в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Минского горисполкома Сергей Зараник.



© Sputnik / Виктор Толочко ГАИ Минска готова к нештатным ситуациям в случае теракта

Основной темой видеомоста была заявлена "Неутешительная статистика ДТП в странах СНГ — как остановить смерть на дорогах". Эксперты рассказали о ситуации с аварийностью в своих странах и поделились опытом.

"По количеству дорожно-транспортных происшествий и погибших людей в нашей республике мы имеем сейчас статистику 85-86 года. К примеру, в Минске на сегодняшний момент погибших около 40 человек — если сравнивать с предыдущими годами, это небольшое число. Хотя на самом деле мы переживаем за каждую цифру, потому что за ней стоит жизнь человека", — сказал Зараник.

Беларусь единственная страна, принимавшая участие в разговоре, в которой в Минске действует проект "Добрая дорога". Приводя пример ее работы Сергей Зараник рассказал, как разбирается каждое ДТП со смертельным исходом.

"Собирается комиссия, в состав которой входят представители всех организаций, причастных к дорожному движению: ГАИ и Следственный комитет, дорожные и коммунальные службы. Они рассматривает все аспекты ДТП", — пояснил гость МПЦ Sputnik.

Эксперты, каждый в своей области, выясняют, могло ли ДТП произойти из-за состояния дорожного покрытия или уклон дороги.

"Коммунальные службы смотрят, может быть, знак был закрыт деревом, службы города, отвечающие за установку рекламных щитов вдоль дороги, анализируют не мешали ли они обзору водителя и многие другие. Все разбирают комплекс мер, для того, чтобы на этом конкретном месте больше не повторилась смерть человека", — уточнил Зараник.