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Свислочский район: свекровь из ненависти к невестке сожгла ее Mercedes

18.08.2017 15:41 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 авг – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении пожилой жительницы Свислочского района, которая умышленно сожгла грузовой автомобиль Mercedes, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гродненского облисполкома.

Свислочский район: свекровь из ненависти к невестке сожгла ее Mercedes
© Фото: МЧС Беларуси
Сам себе СТО: житель Новогрудка, ремонтируя машину, сжег авто и гараж

Пострадавшей женщине машина досталась несколько лет назад после смерти мужа, однако мать усопшего не устраивал такой вариант раздела имущества.

"Пенсионерка 1930 года рождения сожгла автомобиль из-за того, что не смогла смириться с тем фактом, что транспортное средство останется у этой ненавистной представительницы слабого пола", – сказали в УВД.

По информации милиции, грузовик был припаркован у дома пожилой женщины, и ранее она пыталась его повредить – разбила зеркала и стекла.

В УВД уточнили, что на этот раз женщина взяла канистру с бензином, облила им Mercedes и подожгла. 

В отношении поджигательницы было возбуждено уголовное дело по ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси (умышленные уничтожение либо повреждение имущества). 


 
Теги: Минск
 
 
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Грузовик был припаркован у дома пожилой женщины и ранее она пыталась его повредить – разбила зеркала и стекла.

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