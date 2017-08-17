Свислочский район: свекровь из ненависти к невестке сожгла ее Mercedes

МИНСК, 17 авг – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении пожилой жительницы Свислочского района, которая умышленно сожгла грузовой автомобиль Mercedes, сообщили Sputnik в пятницу в УВД Гродненского облисполкома.

Пострадавшей женщине машина досталась несколько лет назад после смерти мужа, однако мать усопшего не устраивал такой вариант раздела имущества.

"Пенсионерка 1930 года рождения сожгла автомобиль из-за того, что не смогла смириться с тем фактом, что транспортное средство останется у этой ненавистной представительницы слабого пола", – сказали в УВД.

По информации милиции, грузовик был припаркован у дома пожилой женщины, и ранее она пыталась его повредить – разбила зеркала и стекла.

В УВД уточнили, что на этот раз женщина взяла канистру с бензином, облила им Mercedes и подожгла.

В отношении поджигательницы было возбуждено уголовное дело по ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси (умышленные уничтожение либо повреждение имущества).



