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Бревно упало на рабочего "ФанДОК" в Бобруйске – мужчина в реанимации

18.08.2017 17:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг – Sputnik. Рабочий бобруйского предприятия ОАО "ФанДОК" был тяжело травмирован упавшим на него бревном, сообщило издание "Коммерческий курьер".

Бревно упало на рабочего "ФанДОК" в Бобруйске – мужчина в реанимации
© Pixabay
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Несчастный случай на производстве произошел в четверг 17 августа. По данным издания, мужчин с травмами был доставлен в реанимацию в больницу скорой помощи.

"Это очень опытный и аккуратный работник. Представить не могу, как так получилось, что именно с ним случилась такая беда. Мы следим за его самочувствием", – рассказал газете генеральный директор ОАО "ФанДОК" Андрей Партянков.

Сообщается, что жизни мужчины ничего не угрожает, предприятие уже перевело семье пострадавшего материальную помощь для его лечения.

Известно, что пострадавший трудится оператором на линии в лесопильном цехе ОАО уже больше 35 лет. В настоящее время соответствующие органы выясняют причины произошедшего, по факту травмирования работника проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время соответствующие органы выясняют причины произошедшего, по факту травмирования работника проводится проверка.

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