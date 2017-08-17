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Неизвестный напал с ножом на прохожих в Финляндии

18.08.2017 19:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг — Sputnik. Вооруженный мужчина напал на прохожих в городе Турку в Финляндии, сообщает в пятницу Sputnik International.

По данным радиокомпании Yle, в результате нападения неизвестного мужчины один человек погиб, восемь — ранены. У злоумышленника был нож. Полиция города сообщила, что подозреваемый уже задержан. Он ранен в ногу.

​СМИ со ссылкой на полицию также передают, что нападение в Турку не рассматривается как теракт.

 
Теги: Минск
 
 
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После атаки в Турку полиция усилила меры безопасности на всей территории страны.

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