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Неизвестный напал с ножом на прохожих в Финляндии
18.08.2017 19:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг — Sputnik. Вооруженный мужчина напал на прохожих в городе Турку в Финляндии, сообщает в пятницу
По данным радиокомпании
СМИ со ссылкой на полицию также передают, что нападение в Турку не рассматривается как теракт.
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После атаки в Турку полиция усилила меры безопасности на всей территории страны.
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