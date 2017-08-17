Неизвестный напал с ножом на прохожих в Финляндии

МИНСК, 18 авг — Sputnik. Вооруженный мужчина напал на прохожих в городе Турку в Финляндии, сообщает в пятницу Sputnik International.

По данным радиокомпании Yle , в результате нападения неизвестного мужчины один человек погиб, восемь — ранены. У злоумышленника был нож. Полиция города сообщила, что подозреваемый уже задержан. Он ранен в ногу.

Islamist heard stabbing people while shouting 'Allahu Akbar' in Turku, Finland. pic.twitter.com/8aQOZgu7Hl — Josh Caplan (@joshdcaplan) August 18, 2017

​СМИ со ссылкой на полицию также передают, что нападение в Турку не рассматривается как теракт.