|
"Крученое" ДТП под Смолевичами: один человек погиб, один в больнице
18.08.2017 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 авг – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля погиб, водитель получил тяжелые травмы в результате аварии в Смолевичском районе, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе УВД Минского облисполкома.
Авария произошла утром 18 августа на авторассе Р53 "Слобода – Новосады": на 34-м километре дороги машину Proton развернуло, она вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовой Mercedes-Benz.
"В результате погиб 30-летний пассажир автомобиля, 31-летний водитель находится в тяжелом состоянии", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что сотрудники УГАИ области по факту аварии с гибелью человека в настоящее время проводят проверку.
На месте ДТП работали эксперт-криминалист Государственного комитета судебных экспертиз и эксперт-автотехник. Для установления причин аварии назначен ряд необходимых экспертиз.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На дороге машину Proton развернуло, она вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовой Mercedes-Benz.
|
Архив (ЧП)
Комментарии