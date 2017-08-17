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"Крученое" ДТП под Смолевичами: один человек погиб, один в больнице

18.08.2017 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 авг – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля погиб, водитель получил тяжелые травмы в результате аварии в Смолевичском районе, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

"Крученое" ДТП под Смолевичами: один человек погиб, один в больнице
© Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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Авария произошла утром 18 августа на авторассе Р53 "Слобода – Новосады": на 34-м километре дороги машину Proton развернуло, она вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовой Mercedes-Benz. 

"В результате погиб 30-летний пассажир автомобиля, 31-летний водитель находится в тяжелом состоянии", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что сотрудники УГАИ области по факту аварии с гибелью человека в настоящее время проводят проверку.

На месте ДТП работали эксперт-криминалист Государственного комитета судебных экспертиз и эксперт-автотехник. Для установления причин аварии назначен ряд необходимых экспертиз.

 
Теги: Минск
 
 
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На дороге машину Proton развернуло, она вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовой Mercedes-Benz.

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