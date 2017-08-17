МИНСК, 18 авг – Sputnik. Пассажир легкового автомобиля погиб, водитель получил тяжелые травмы в результате аварии в Смолевичском районе, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе УВД Минского облисполкома.

Авария произошла утром 18 августа на авторассе Р53 "Слобода – Новосады": на 34-м километре дороги машину Proton развернуло, она вылетела на встречную полосу, где врезалась в грузовой Mercedes-Benz.

"В результате погиб 30-летний пассажир автомобиля, 31-летний водитель находится в тяжелом состоянии", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что сотрудники УГАИ области по факту аварии с гибелью человека в настоящее время проводят проверку.

На месте ДТП работали эксперт-криминалист Государственного комитета судебных экспертиз и эксперт-автотехник. Для установления причин аварии назначен ряд необходимых экспертиз.