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В Бресте у туриста украли 26 тысяч долларов

11.09.2017 07:58 — ЧП | Tut.by  
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Сразу два туриста обратились в милицию в Бресте, заявив о кражах кошельков.

В обоих ЧП фигурирует один и тот же ночной клуб, а преступления произошли с интервалом примерно в два часа. Так гость из Вашингтона сообщил в РОВД, что примерно с 2.00 до 2.40 9 сентября в помещении клуба неизвестный похитил у него кошелек со 100 долларами и 220 рублями. По словам официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко, сыщики по горячим следам нашли преступника. Им оказался безработный 23-летний россиянин.

А у туриста из Испании уже между 4.45 и 5.10 утра возле клуба украли кошелек, где лежало 26 тысяч долларов и 700 рублей. Воров установили и здесь. Оказалось, кражу совершили два безработных белоруса: один из Бреста, второй — житель деревни Тюхиничи Брестского района. Все подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела. Часть похищенного изъята.

 
Теги: Брест
 
 
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Все подозреваемые задержаны, возбуждены уголовные дела. Часть похищенного изъята.

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