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Неизвестный застрелил в Техасе семь человек
11.09.2017 09:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен — Sputnik. Семь человек погибли в результате перестрелки в Техасе, сообщается на сайте телестанции
Инцидент произошел в воскресенье вечером около 20:00 (05:00 понедельник по минскому времени) в городе Плейно. В полицию сообщили о стрельбе в одном из домов. Оцевидцы утверждали, что слышали около 40 выстрелов. Прибыв на место вызова, полицейские столкнулись с подозреваемым и убили его.
"В доме были обнаружены еще девять жертв, семь из которых не имели признаков жизни, еще двое получили пулевые ранения", — рассказал представитель местной полиции Дэвид Тилли.
В связи со стрельбой начато расследование. Связь между преступником и жертвами на данный момент не установлена.
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Очевидцы утверждают, что слышали от 30 до 40 выстрелов. Еще двое человек доставлены в больницу.
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Архив (ЧП)
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