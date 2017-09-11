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Неизвестный застрелил в Техасе семь человек

11.09.2017 09:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 сен — Sputnik. Семь человек погибли в результате перестрелки в Техасе, сообщается на сайте телестанции WFAA.

Инцидент произошел в воскресенье вечером около 20:00 (05:00 понедельник по минскому времени) в городе Плейно. В полицию сообщили о стрельбе в одном из домов. Оцевидцы утверждали, что слышали около 40 выстрелов. Прибыв на место вызова, полицейские столкнулись с подозреваемым и убили его.

"В доме были обнаружены еще девять жертв, семь из которых не имели признаков жизни, еще двое получили пулевые ранения", — рассказал представитель местной полиции Дэвид Тилли.

В связи со стрельбой начато расследование. Связь между преступником и жертвами на данный момент не установлена.

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы утверждают, что слышали от 30 до 40 выстрелов. Еще двое человек доставлены в больницу.

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