Неизвестный застрелил в Техасе семь человек

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Семь человек погибли в результате перестрелки в Техасе, сообщается на сайте телестанции WFAA .

Инцидент произошел в воскресенье вечером около 20:00 (05:00 понедельник по минскому времени) в городе Плейно. В полицию сообщили о стрельбе в одном из домов. Оцевидцы утверждали, что слышали около 40 выстрелов. Прибыв на место вызова, полицейские столкнулись с подозреваемым и убили его.

"В доме были обнаружены еще девять жертв, семь из которых не имели признаков жизни, еще двое получили пулевые ранения", — рассказал представитель местной полиции Дэвид Тилли.

В связи со стрельбой начато расследование. Связь между преступником и жертвами на данный момент не установлена.