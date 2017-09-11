Блогер Лапшин: попытка суицида и экстрадиция в Израиль

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Помилованного президентом Азербайджана блогера Александра Лапшина, могут экстрадировать в Израиль, заявил помощник президента Алиева по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана в декабре 2016 года и позже выслан в Баку, несмотря на просьбу самого Лапшина и его семьи не делать этого. Впрочем, Беларусь действовала в соответствии с международными договорами. В Азербайджане блогеру осудили на три года тюрьмы.

Попытка суицида

Как стало известно, в воскресенье Лапшин пытался покончить с собой.

"Однако тюремные надзиратели вовремя смогли предотвратить попытку суицида. Блогеру оказана необходимая медицинская помощь и сейчас он находится под наблюдением врачей", — пояснил в понедельник помощник президента Азербайджана.

Вскоре с Лапшиным увидится его адвокат. В указе главы Азербайджана указано, что помилование вступает в силу в день подписания, однако пока не известно, когда Лапшина точно освободят — в понедельник или вторник.

Экстрадиция в Израиль

У Лапшина сразу три гражданства: России, Украины и Израиля. Все страны так или иначе следили за ситуацией вокруг блогера, а заявку на экстрадицию в Баку официально направили из Израиля.

По словам Гасанова, израильская сторона несколько задержалась с отправкой заявки, однако вопрос помилования и высылки Лапшина на территорию страны. Впрочем, МИД Израиля пока это заявление помощника Алиева не комментирует.

Где освобожденный блогер встретится со своей супругой — в Баку или уже на территории Израиля — пока также не известно.

За что сидел Лапшин?

В Азербайджане блогер был включен в "черный список" за посещение без согласования с Баку непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту, в котором его имя значится как Олександр, чем он совершил "тяжкое преступление" с точки зрений законодательства Азербайджана.