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Две женщины сгорели на пожаре в Мядельском районе

12.09.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 сен – Sputnik. Пожар в частном доме в одной из деревень Мядельского района унес жизни двух женщин, один человек госпитализирован, сообщили Sputnik во вторник в Минском областном УМЧС.

Две женщины сгорели на пожаре в Мядельском районе
© Youtube / МЧС Минск
Видеофакт: частный дом открытым пламенем горел в Минске

Сообщение о возгорании дома, расположенного в деревне Бояры, спасателям поступило в 04:01 вторника.

"В результате пожара погибли хозяйка и совместно проживавшая гражданка", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что при пожаре также пострадал сын хозяйки дома – он с отравлением продуктами горения был госпитализирован. 

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.

 
Теги: Минск
 
 
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Сообщение о возгорании дома, расположенного в деревне Бояры, спасателям поступило в 04:01 вторника.

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