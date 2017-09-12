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Две женщины сгорели на пожаре в Мядельском районе
12.09.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен – Sputnik. Пожар в частном доме в одной из деревень Мядельского района унес жизни двух женщин, один человек госпитализирован, сообщили Sputnik во вторник в Минском областном УМЧС.
Сообщение о возгорании дома, расположенного в деревне Бояры, спасателям поступило в 04:01 вторника.
"В результате пожара погибли хозяйка и совместно проживавшая гражданка", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что при пожаре также пострадал сын хозяйки дома – он с отравлением продуктами горения был госпитализирован.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.
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Сообщение о возгорании дома, расположенного в деревне Бояры, спасателям поступило в 04:01 вторника.
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