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Грибники нашли в лесу в Пуховичском районе останки человека

12.09.2017 16:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 сен – Sputnik. Останки человека обнаружили грибники в лесу в Пуховичском районе, сообщил ресурс "Марьина Горка 24" со ссылкой на Пуховичский райотдел Следственного комитета.

Грибники нашли в лесу в Пуховичском районе останки человека
© Фото: Андрей Буховецкий / Народные новости Витебска
Фотофакт: в центре Полоцка обнаружены человеческие останки

Череп был найден 8 сентября возле промышленной площадки МТЭЦ-5 вблизи поселка Дружный.

Кроме черепа впоследствии во мху обнаружили человеческие кости. По предварительным данным, срок нахождения останков в лесу составляет от трех до пяти лет.

В настоящее время Пуховичским РОСК по данному факту проводится проверка.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По предварительной информации, кости пролежали в лесу не так долго – от трех до пяти лет.

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