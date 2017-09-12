Грибники нашли в лесу в Пуховичском районе останки человека

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Останки человека обнаружили грибники в лесу в Пуховичском районе, сообщил ресурс " Марьина Горка 24 " со ссылкой на Пуховичский райотдел Следственного комитета.

Череп был найден 8 сентября возле промышленной площадки МТЭЦ-5 вблизи поселка Дружный.

Кроме черепа впоследствии во мху обнаружили человеческие кости. По предварительным данным, срок нахождения останков в лесу составляет от трех до пяти лет.

В настоящее время Пуховичским РОСК по данному факту проводится проверка.