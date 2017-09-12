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Грибники нашли в лесу в Пуховичском районе останки человека
12.09.2017 16:58 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен – Sputnik. Останки человека обнаружили грибники в лесу в Пуховичском районе, сообщил ресурс "
Череп был найден 8 сентября возле промышленной площадки МТЭЦ-5 вблизи поселка Дружный.
Кроме черепа впоследствии во мху обнаружили человеческие кости. По предварительным данным, срок нахождения останков в лесу составляет от трех до пяти лет.
В настоящее время Пуховичским РОСК по данному факту проводится проверка.
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По предварительной информации, кости пролежали в лесу не так долго – от трех до пяти лет.
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Архив (ЧП)
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