В Барановичах воры украли кошелек из квартиры, пока хозяйка была в душе

Барановичские следователи возбудили уголовное дело по факту кражи из квартиры многоэтажки на улице Баранова, сообщила TUT.BY официальный представитель Барановичского ГОВД Ольга Сакута.

Жительница города пришла домой с работы, оставила сумку в прихожей и пошла в душ. При этом входную дверь она не запирала.

Пока женщина приводила себя в порядок, в квартиру проникли злоумышленники, которые достали из сумки кошелек и скрылись. Денег там не оказалось, зато было несколько пластиковых карточек с бумажками, на которых были написаны пин-коды к ним. Однако снять наличные у них тоже не получилось. Как только хозяйка квартиры вышла из душа и обнаружила пропажу кошелька, она позвонила в банк и заблокировала карточки.

Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.