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В Италии пара с ребенком провалилась в кратер вулкана, все погибли
11-летний мальчик и его родители погибли, провалившись в кратер вулкана Сольфатара неподалеку от Неаполя, сообщают итальянские СМИ.
По предварительным данным, все произошло после того, как мальчик зашел в запретную для прогулок зону.
Родители попытались оттащить его в безопасное место, но база кратера обвалилась, и они упали вниз. Все трое отравились газами и погибли на месте.
Другой их сын семи лет к кратеру не приближался и не пострадал, однако стал свидетелем трагедии. С ним сейчас работают психологи.
Сообщается, что семья приехала из Турина, находящегося на севере Италии. Родителям было около 40 лет.
Расположенный к западу от Неаполя вулкан Сольфатара пользуется большой популярностью у туристов.
Вулкан считается бездействующим с 1198 года, когда произошло последнее извержение. У него узкий кратер, и он известен обильными выбросами серного газа и пара.
Место, где провалилась семья, характеризуется наличием зыбучего песка, а поверхность может обваливаться.
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11-летний мальчик и его родители погибли, провалившись в кратер вулкана Сольфатара неподалеку от Неаполя.
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Архив (ЧП)
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