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В Бобруйске задержали эксгибициониста по подозрению в насилии над 8-летней девочкой

12.09.2017 20:50 — ЧП | Tut.by  
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В Бобруйске задержан подозреваемый в сексуальном насилии над 8-летней девочкой. 36-летнего бобруйчанина подозревают в том, что он демонстрировал свои интимные места перед девочкой.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, преступление было совершено 15 августа в одном из дворов вблизи средней школы.

— Ориентировали личный состав и раздали нарисованный портрет подозреваемого. В результате он был задержан в конце августа на территории той школы, где совершал свои действия. Как выяснилось, он и живет в том же районе, — сказала Горбанюк.

По ее словам, насильственные действия в отношении девочки были совершены мужчиной в середине дня. Подозреваемый отрицал причастность к совершению преступления в отношении школьницы, но затем признал свою вину.

Представитель бобруйского УВД отметила, что в возрасте 17 лет задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.

 
 
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Мужчина уже был судим за подобное преступление. Он признал свою вину.

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