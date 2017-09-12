В Бобруйске задержали эксгибициониста по подозрению в насилии над 8-летней девочкой

В Бобруйске задержан подозреваемый в сексуальном насилии над 8-летней девочкой. 36-летнего бобруйчанина подозревают в том, что он демонстрировал свои интимные места перед девочкой.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, преступление было совершено 15 августа в одном из дворов вблизи средней школы.

— Ориентировали личный состав и раздали нарисованный портрет подозреваемого. В результате он был задержан в конце августа на территории той школы, где совершал свои действия. Как выяснилось, он и живет в том же районе, — сказала Горбанюк.

По ее словам, насильственные действия в отношении девочки были совершены мужчиной в середине дня. Подозреваемый отрицал причастность к совершению преступления в отношении школьницы, но затем признал свою вину.

Представитель бобруйского УВД отметила, что в возрасте 17 лет задержанный уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет.