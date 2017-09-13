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"Рабыням" Алекса Лесли дали семь суток ареста

13.09.2017 09:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен — Sputnik. Учениц белорусского "тренера по пикапу" Алекса Лесли осудили на семь суток ареста за секс на набережной в центре Москвы, самого же инциатора оргии привлечь к ответственности не смогли.

"Рабыням" Алекса Лесли дали семь суток ареста
© Sputnik/
Полиция сорвала оргию белорусского "гуру пикапа" в центре Москвы

Скандал с уроженцем Беларуси Алексом Лесли (Алексеем Кирилловым) разгорелся в Москве: несколько его "рабынь" занялись сексом на набережной Тараса Шевченко с незнакомым мужчиной. Позже девушки заявили, что их заставил сделать это "хозяин" — сам Лесли. В участок всех героев произошедшего доставляли прямо из гостиничного номера, где белорус устраивал очередную оргию.

В итоге суд приговорил двух девушек с яркими сценическими псевдонимами — Саша Травка и Настя Рыбка — к семи суткам ареста. Кириллова отпустили — его причастность к хулиганству не доказана, хотя правоохранительные органы и пообещали пристально за ним следить.

Сам Лесли уже прокомментировал этот факт и заявил, что ролик с сексом на набережной был распространен в Telegram-канале Mash, которым занимается Ашот Габрелянов. Также белорус заявлял о том, что с просьбой "разобраться" с ним в МВД России был написал депутатский запрос.

Уроженец Витебска Кириллов — автор ряда книг по соблазнению женщин. Он регулярно проводит "секс-тренинги" и испытания по "раскрытию сексуальности", в том числе просит мужчин пробежаться голыми по улице, дает задания девушкам по "соблазнению" незнакомцев и часто проводит "стримы" собственных сексуальных утех в социальных сетях.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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По словам самого "секс-гуру", виноват в распространении порноролика канал Mash.

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