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В Свислочском районе в декоративном пруду утонул ребенок
Все произошло 12 сентября в деревне Гринки. Свислочским спасателям поступила информация о том, что в центральную районную больницу с признаками утопления доставлена девочка в возрасте 1 год 8 месяцев,
Семья девочки была в гостях у родственников. Взрослые занималась во дворе хозяйственными делами. Вскоре нашли ребенка в декоративном пруду глубиной 35−50 сантиметров. Не дожидаясь бригады скорой помощи на собственном транспорте доставили малышку в больницу.
К сожалению, спасти девочку врачам не удалось.
Сейчас обстоятельствами происшествия занимаются следственные органы.
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Семья девочки была в гостях у родственников. Взрослые занималась во дворе хозяйственными делами. Вскоре нашли ребёнка в декоративном пруду глубиной 35−50...
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Архив (ЧП)
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