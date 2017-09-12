В Свислочском районе в декоративном пруду утонул ребенок

Все произошло 12 сентября в деревне Гринки. Свислочским спасателям поступила информация о том, что в центральную районную больницу с признаками утопления доставлена девочка в возрасте 1 год 8 месяцев, сообщается на сайте Областного управления МЧС по Гродненской области.



Фото носит иллюстративный характер

Семья девочки была в гостях у родственников. Взрослые занималась во дворе хозяйственными делами. Вскоре нашли ребенка в декоративном пруду глубиной 35−50 сантиметров. Не дожидаясь бригады скорой помощи на собственном транспорте доставили малышку в больницу.

К сожалению, спасти девочку врачам не удалось.

Сейчас обстоятельствами происшествия занимаются следственные органы.

Спасатели напоминают, что во избежание подобных трагедий настоятельно рекомендуется минимизировать возможные риски — оградить опасные участки, закрывать колодцы и обеспечить постоянный присмотр за малышами.