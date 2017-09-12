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Двое могилевчан на улице избили девушку и отняли у нее телефон

13.09.2017 12:17 — ЧП | Tut.by  
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Девятнадцатилетняя жительница деревни Брыли Могилевского района обратилась в милицию с заявлением о грабеже. Девушка рассказала, что на улице Крупской на нее напали двое и отняли мобильный телефон, пишет «СБ Беларусь Сегодня».

Грабителей быстро нашли — ими оказались мужчины 35 и 39 лет. Причем один из них ранее неоднократно судим за грабеж.

На этот раз зачинщик произошедшего тоже решил пойти проторенной дорогой. Он подговорил безработного приятеля напасть на знакомую. Мужчины окружили свою жертву, и, пока один наносил удары, другой незаметно вытянул мобильный телефон.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Грабителям грозит наказание вплоть до лишения свободы на 6 лет.

 
 
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