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В Барановичах пьяный врач-интерн избил предпринимательницу
24-летний врач-интерн одного из учреждений здравоохранения Барановичей подозревается в злостном хулиганстве, сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Днем 12 сентября вблизи магазина «Евроопт» неизвестный беспричинно избил 49-летнюю предпринимательницу. Правоохранители установили, что преступление совершил пьяный 24-летний врач-интерн, который ранее уже был судим за хулиганство.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «злостное хулиганство».
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Ранее он уже был судим за хулиганство.
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Архив (ЧП)
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