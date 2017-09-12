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В Барановичах пьяный врач-интерн избил предпринимательницу

13.09.2017 12:53 — ЧП | Tut.by  
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24-летний врач-интерн одного из учреждений здравоохранения Барановичей подозревается в злостном хулиганстве, сообщили TUT.BY в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Днем 12 сентября вблизи магазина «Евроопт» неизвестный беспричинно избил 49-летнюю предпринимательницу. Правоохранители установили, что преступление совершил пьяный 24-летний врач-интерн, который ранее уже был судим за хулиганство.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «злостное хулиганство».

 
 
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