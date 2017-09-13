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Премия Дарвина: могилевчанин нашел в парке 60 грибов и тут же съел их
13.09.2017 14:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен – Sputnik. Помощь медиков понадобилась молодому жителю Могилева, который нашел в парке 60 грибов и съел их сырыми прямо на месте сбора, сообщила телекомпания "Могилев".
Иницдент произошел в черте города – в Печерском лесопарке, расположенном на северо-западе областного центра.
По информации телеканала, молодой человек нашел в парке 60 грибов, а затем употребил их на месте сбора.
Могилевчанина скорая забрала в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем мужчине госпитализация не понадобилась.
Как сообщили в Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии, в области это десятый случай отравления грибами с начала текущего года. Всего за данный период пострадали 11 человек, в том числе трое детей.
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Могилевчанина скорая забрала в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь.
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