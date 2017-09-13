Премия Дарвина: могилевчанин нашел в парке 60 грибов и тут же съел их

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Помощь медиков понадобилась молодому жителю Могилева, который нашел в парке 60 грибов и съел их сырыми прямо на месте сбора, сообщила телекомпания "Могилев".

Иницдент произошел в черте города – в Печерском лесопарке, расположенном на северо-западе областного центра.

По информации телеканала, молодой человек нашел в парке 60 грибов, а затем употребил их на месте сбора.

Могилевчанина скорая забрала в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем мужчине госпитализация не понадобилась.

Как сообщили в Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии, в области это десятый случай отравления грибами с начала текущего года. Всего за данный период пострадали 11 человек, в том числе трое детей.