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Премия Дарвина: могилевчанин нашел в парке 60 грибов и тут же съел их

13.09.2017 14:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен – Sputnik. Помощь медиков понадобилась молодому жителю Могилева, который нашел в парке 60 грибов и съел их сырыми прямо на месте сбора, сообщила телекомпания "Могилев".

Премия Дарвина: могилевчанин нашел в парке 60 грибов и тут же съел их
CC BY-SA 2.0 / Mauri / Hongos del País Vasco ( Basque Boletus )
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Иницдент произошел в черте города – в Печерском лесопарке, расположенном на северо-западе областного центра.

По информации телеканала, молодой человек  нашел в парке 60 грибов, а затем употребил их на месте сбора.

Могилевчанина скорая забрала в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. В дальнейшем мужчине госпитализация не понадобилась.

Как сообщили в Могилевском областном центре гигиены и эпидемиологии, в области это десятый случай отравления грибами с начала текущего года. Всего за данный период пострадали 11 человек, в том числе трое детей.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Могилевчанина скорая забрала в больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь.

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