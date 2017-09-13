Странный радиоактивный предмет нашли в Гомеле

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Сотрудники одного из предприятий Гомеля нашли на крыше склада подозрительный цилиндрический предмет, который, предположительно, был радиоактивным, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.



© Фото: МЧС Беларуси Радиоактивные цилиндры обнаружены в металлоломе в Гатово

Странная находка была сделана при уборке крыши складского помещения, принадлежащего ОАО "Белсвязьстрой", – рабочие обнаружили свинцовый контейнер с пластмассовой крышкой и колбой внутри.

"Показания на поверхности контейнера составили 0,7 мкЗв/ч гамма-излучения – превышение нормы в 3,5 раза", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что на расстоянии метра от цилиндра фон не был превышен.

Спасатели поместили опасную находку в специальный ящик для хранения и перевозки подобных предметов. В дальнейшем он будет утилизирован.