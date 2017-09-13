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Странный радиоактивный предмет нашли в Гомеле

13.09.2017 14:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 сен – Sputnik. Сотрудники одного из предприятий Гомеля нашли на крыше склада подозрительный цилиндрический предмет, который, предположительно, был радиоактивным, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Странный радиоактивный предмет нашли в Гомеле
© Фото: МЧС Беларуси
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Странная находка была сделана при уборке крыши складского помещения, принадлежащего ОАО "Белсвязьстрой", – рабочие обнаружили свинцовый контейнер с пластмассовой крышкой и колбой внутри.

"Показания на поверхности контейнера составили 0,7 мкЗв/ч гамма-излучения – превышение нормы в 3,5 раза", – сказали в МЧС.

Там также уточнили, что на расстоянии метра от цилиндра фон не был превышен.

Спасатели поместили опасную находку в специальный ящик для хранения и перевозки подобных предметов. В дальнейшем он будет утилизирован.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Свинцовый контейнер с пластмассовой крышкой и колбой внутри обнаружился на кровле склада при ее уборке.

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