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Могилевчанин нашел в лесопарке 60 грибов, тут же съел их сырыми и отравился
В Печерском лесопарке Могилева молодой мужчина нашел 60 грибов и съел их сырыми прямо на месте сбора. Грибника забрали в больницу с отравлением.
Врачи оказали мужчине первую медицинскую помощь, а от дальнейшей госпитализации, по словам специалистов, он отказался.
По информации Могилевского областного центра гигиены и эпидемиологии, это десятый случай отравления грибами в области с начала года. Всего за этот период пострадали 11 человек, среди них — трое детей. В основном, это жители Могилева и Могилевского района.
Летом, в основном, фиксировались отравления после употребления зонтиков, строчков, рядовок. В начале осени грибники жаловались на ухудшение самочувствия после употребления белых грибов, подосиновиков и маслят. И в этом, говорят специалисты, нет ничего странного. Грибы имеют способность накапливать в себе токсины. Поэтому их нельзя собирать вдоль дорог и рядом с промышленными предприятиями.
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У мужчины диагностировали отравление.
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