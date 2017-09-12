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В Могилеве мужчина упал с балкона, с которого сняли перила на время капремонта дома
В Могилеве с балкона на 4 этаже дома на улице Островского упал мужчина. От полученных травм могилевчанин скончался на месте, пишет «
52-летний мужчина вышел на балкон своей квартиры вечером 12 сентября, скорее всего, чтобы покурить. Однако не удержался и сорвался с высоты.
— Причиной несчастья мог стать тот факт, что в доме, где жил погибший, сейчас идет капремонт, и с балконов были сняты перила. Не исключено, что могилевчанин мог просто забыть об этом и попытался опереться, — уточнила официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.
Есть предположение, что, падая на асфальт, мужчина мог дополнительно травмироваться еще и о балкон второго этажа, который из-за ремонта тоже стоит без ограждения.
Обстоятельства произошедшего устанавливают. Известно, что на момент падения, погибший был в квартире один.
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Падение с 4-го этажа оказалось для 52-летнего мужчины смертельным.
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Архив (ЧП)
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