В Могилеве мужчина упал с балкона, с которого сняли перила на время капремонта дома

В Могилеве с балкона на 4 этаже дома на улице Островского упал мужчина. От полученных травм могилевчанин скончался на месте, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

52-летний мужчина вышел на балкон своей квартиры вечером 12 сентября, скорее всего, чтобы покурить. Однако не удержался и сорвался с высоты.

— Причиной несчастья мог стать тот факт, что в доме, где жил погибший, сейчас идет капремонт, и с балконов были сняты перила. Не исключено, что могилевчанин мог просто забыть об этом и попытался опереться, — уточнила официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

Есть предположение, что, падая на асфальт, мужчина мог дополнительно травмироваться еще и о балкон второго этажа, который из-за ремонта тоже стоит без ограждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливают. Известно, что на момент падения, погибший был в квартире один.