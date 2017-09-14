Байк разорвало на 2 части в ДТП в Гомеле – мотоциклист в реанимации

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Молодой мотоциклист получил травмы и был помещен в реанимационное отделение больницы в Гомеле в результате столкновения с легковым автомобилем, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.

Авария произошла накануне около 20:40 на улице Сосновой областного центра.

Как сообщают очевидцы, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке. От удара байк разорвало на две части.

По неподтвержденной информации, за рулем спортивного мотоцикла находился 19-летний местный житель, он в ДТП получил травмы и был доставлен в реанимационное отделение гомельской больницы.

Sputnik пока не удалось получить от ГАИ Гомеля комментариев по поводу данного ДТП.