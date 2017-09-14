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Байк разорвало на 2 части в ДТП в Гомеле – мотоциклист в реанимации

14.09.2017 07:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 сен – Sputnik. Молодой мотоциклист получил травмы и был помещен в реанимационное отделение больницы в Гомеле в результате столкновения с легковым автомобилем, сообщили очевидцы ДТП в социальных сетях.

Байк разорвало на 2 части в ДТП в Гомеле – мотоциклист в реанимации
© Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Могилев
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Авария произошла накануне около 20:40 на улице Сосновой областного центра.

Как сообщают очевидцы, мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем на перекрестке. От удара байк разорвало на две части.

По неподтвержденной информации, за рулем спортивного мотоцикла находился 19-летний местный житель, он в ДТП получил травмы и был доставлен в реанимационное отделение гомельской больницы.

Sputnik пока не удалось получить от ГАИ Гомеля комментариев по поводу данного ДТП.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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За рулем спортивного мотоцикла находился 19-летний местный житель, его доставили в больницу.

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